Егор Зайцев — об уходе из «Динамо»: до конца не понял вообще ничего в этой ситуации

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал свой уход из московского «Динамо».

«Я, честно говоря, эту тему не особо хочу поднимать. Потому что до конца не понял вообще ничего в этой ситуации. Недопонял, с чего всё и почему. Это прошло уже, это история, скажем так. Сейчас началась новая история, поэтому я рад оказаться в команде «Спартак». И хочу добиваться с ней результата. А то, что было до этого, не так важно.

Мы разошлись, дороги разошлись. Никаких обид нет, желаю удачи ребятам. И команде, и тренерскому штабу. Продолжаю играть, двигаюсь дальше уже с другой командой, с другим тренерским штабом. И, дай бог, добьёмся высоких целей», — сказал Зайцев в интервью «Известиям».

В регулярном чемпионате КХЛ — 2022/2023 хоккеист провёл 35 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».