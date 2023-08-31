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Канарейкин: если игроки из АХЛ становятся лидерами в КХЛ, это говорит об уровне нашей лиги

Канарейкин: если игроки из АХЛ становятся лидерами в КХЛ, это говорит об уровне нашей лиги
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Российский тренер Фёдор Канарейкин рассказал, как игроки из АХЛ влияют на уровень КХЛ, и оценил подписание «Ак Барсом» Евгения Свечникова.

«Если мы берём людей из АХЛ и они тут же становятся лидерами клубов КХЛ, то это сразу хороший показатель. С другой стороны, это говорит об уровне КХЛ. Нужно поднимать уровень лиги, ждать достойных легионеров. Однозначно, Свечников усилит «Ак Барс», это даже не обсуждается. Но и тут важно понять, что ему нужно будет время. Свечников сам говорил, что пока размер площадки не тот, другие нюансы есть», — сказал Канарейкин в интервью «Бизнес ONLINE».

Ранее Канарейкин прокомментировал переход нападающего Никиты Гусева в московское «Динамо», а также оценил сильные и слабые стороны форварда.

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