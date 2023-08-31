Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Коламбусе» ждут прибытия Воронкова в тренировочный лагерь

В «Коламбусе» ждут прибытия Воронкова в тренировочный лагерь
Комментарии

Журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере» заявил, что «Коламбус Блю Джекетс» ожидают прибытия российского нападающего Дмитрия Воронкова в ближайшие выходные, 2-3 сентября. Тренировочный лагерь клуба начнётся 21 сентября.

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

Первая игра «Коламбуса» в новом сезоне состоится 13 октября в 2:00 с «Филадельфией Флайерз».

Ранее Воронков занял пятую строчку в рейтинге топ-5 лучших молодых хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» на будущий сезон.

Материалы по теме
Дмитрий Воронков — в топ-5 лучших проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android