В «Коламбусе» ждут прибытия Воронкова в тренировочный лагерь

Журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере» заявил, что «Коламбус Блю Джекетс» ожидают прибытия российского нападающего Дмитрия Воронкова в ближайшие выходные, 2-3 сентября. Тренировочный лагерь клуба начнётся 21 сентября.
Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
Первая игра «Коламбуса» в новом сезоне состоится 13 октября в 2:00 с «Филадельфией Флайерз».
Ранее Воронков занял пятую строчку в рейтинге топ-5 лучших молодых хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» на будущий сезон.
- 31 августа 2023
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