Калинин: скидки, которые просим, от Гатиятулина в «Тракторе» получаем редко

Нападающий и капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал о совместной работе с главным тренером челябинцев Анваром Гатиятулиным.

«Он постоянно хочет побеждать, полностью отдаётся работе, тренировочному процессу. Очень много времени проводит на арене, разбирает игры и пытается почерпнуть для нас что-то новое. Даже сейчас, хотя сезон ещё не начался, тренерский штаб уже разбирает всех соперников.

Он требует, чтобы его план был выполнен на 100%. Это касается и игры, и тренировочного процесса. Определённые скидки, которые мы просим, получаем очень редко. Всё из-за плана, который необходимо выполнить. Но если идут какие-то перегрузки или ещё что-то, ребята могут прийти к тренеру и поговорить об этом», – сказал Калинин в интервью Metaratings.ru.

Ранее Калинин рассказал о причинах обмена из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Торонто Мэйпл Лифс» в 2017 году.