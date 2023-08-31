Шарипзянов: Омск совсем не клиентоориентированный город

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о плюсах и минусах жизни в Омске.

«Омск довольно-таки приятный город. Всё, что связано с хоккеем, здесь на высшем уровне — начиная от умопомрачительных болельщиков и заканчивая просто шикарной ареной. В городе, насколько я мог убедиться, есть всё для жизни, медицина, социалка, магазины и торговые центры, спортивные объекты и фитнес, рестораны и бары.

Например, для своих детей я без проблем нашёл нужную клинику с грамотными специалистами и выездом на дом в любое время. До садиков и школ я пока не дошёл, да и рановато, но, думаю, и с ними проблем не будет. Из плохого — Омск совсем не клиентоориентированный город.

Вот я ездил и смотрел дома, приезжаю на один адрес, встречает мужчина, ходит, показывает, но с таким видом, мол, чего ты припёрся, смотри уже быстрее и уходи. Как будто это мне, а не ему надо было продать эту недвижимость.

Или, например, звоню в баню, спрашиваю у девушки: «Расскажите, что у вас есть, какие номера, какие услуги?» В ответ слышу дикий вздох, и потом она нехотя начала из себя что-то «выдавливать». То есть ей уже изначально было не нужно, чтобы мы туда приходили. Интересно, а хозяева этого заведения вообще в курсе такого отношения к клиентам? Надеюсь, что это были единичные случаи, но такое встречается. В Казани, например, такого нет. Там любого клиента начнут завлекать и всячески заманивать уже по телефону», — приводит слова Шарипзянова «Город55».

Ранее Дамир Шарипзянов рассказал о капитанстве в омском клубе.