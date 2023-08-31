Директор «Металлурга» — о маркетинге: в чём «Авангард» и «Ак Барс» впереди нас?

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал о маркетинговой работе магнитогорского клуба.
«В сравнении с другими топ-командами, «Ак Барс», «Авангард», даже «Трактор», они всё равно на шаг впереди «Металлурга»? Ну а в чём они впереди нас? Медиаактивностей у нас более чем достаточно, и количество отзывов в нашем телеграм-канале более чем достаточное. Я не вижу, что мы отстаём от какой-то команды из топ-5 Восточной конференции.
Можно быть лучше них. Мы к этому всегда стремимся. В том числе и те социальные объекты, которые мы озвучили, те же самые площадки, которые мы открывали – это в том числе медийная составляющая нашей команды.
Вы видели количество детей, которые были там. А если возвращаться к интервью Сергея Валерьевича Мозякина, сейчас порядка 120-150 детей готовы приходить и заниматься. Это не только массовый спорт и его пропаганда, это в том числе наши будущие болельщики, которые придут сами, приведут друзей, мам и пап. Это тоже работает на медийность нашего клуба», — цитирует Жлобу пресс-служба клуба.
Ранее Жлоба рассказал о работе по увеличению посещаемости матчей клуба.
- 31 августа 2023
-
23:12
-
23:00
-
22:40
-
22:21
-
22:00
-
21:49
-
21:34
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:46
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:30
-
19:24
-
19:11
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:20
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05