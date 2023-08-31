Директор «Металлурга» — о маркетинге: в чём «Авангард» и «Ак Барс» впереди нас?

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал о маркетинговой работе магнитогорского клуба.

«В сравнении с другими топ-командами, «Ак Барс», «Авангард», даже «Трактор», они всё равно на шаг впереди «Металлурга»? Ну а в чём они впереди нас? Медиаактивностей у нас более чем достаточно, и количество отзывов в нашем телеграм-канале более чем достаточное. Я не вижу, что мы отстаём от какой-то команды из топ-5 Восточной конференции.

Можно быть лучше них. Мы к этому всегда стремимся. В том числе и те социальные объекты, которые мы озвучили, те же самые площадки, которые мы открывали – это в том числе медийная составляющая нашей команды.

Вы видели количество детей, которые были там. А если возвращаться к интервью Сергея Валерьевича Мозякина, сейчас порядка 120-150 детей готовы приходить и заниматься. Это не только массовый спорт и его пропаганда, это в том числе наши будущие болельщики, которые придут сами, приведут друзей, мам и пап. Это тоже работает на медийность нашего клуба», — цитирует Жлобу пресс-служба клуба.

Ранее Жлоба рассказал о работе по увеличению посещаемости матчей клуба.