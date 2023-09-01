Патрик Кейн рассказал о ходе восстановления после операции

Нападающий Патрик Кейн рассказал, что выходил на лёд уже около 20 раз после серьёзной операции на бедре, которая прошла 1 июня. Восстановление проходит согласно плану и даже может идти с опережением. Изначально 34-летний хоккеист должен был пропустить от четырёх до шести месяцев.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что ему предстоит визит к врачу, во время которого он надеется получить разрешение на контактную борьбу на льду. Кейн в данный момент имеет статус свободного агента и рассчитывает получить предложения от клубов НХЛ, когда они откроют тренировочные лагеря.

«Просто приятно наблюдать прогресс и чувствовать себя лучше на льду. Что-то вроде возвращения к прежнему себе, так что это довольно волнительно. Думаю, сейчас наступает тот момент, когда можно задаваться вопросом, смогу ли я вернуться пораньше? Да, это возможно. Но имеет ли это смысл? Знаете, возможно, было бы лучше потратить больше времени и просто убедиться, что я нахожусь на уровне готовности в 105–110%, а не на уровне 90–95%. Всё это намного лучше, чем было в прошлом году.

Если бы кто-то хотел прийти и сделать предложение, которое меня воодушевило, то это не значит, что я бы слушал его только из-за ситуации, в которой нахожусь», — рассказал Кейн Associated Press.

Кейн в прошлом сезоне играл за «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также он провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.