«Ак Барс» взял на матч с ЦСКА в Москву 25 игроков

31 августа «Ак Барс» отправился в Москву, где 1 сентября сыграет с ЦСКА в матче за Кубок Открытия. Тренерский штаб казанской команды взял в поездку в столицу 25 игроков, сообщает официальный сайт клуба. В это число вошли следующие хоккеисты.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Булат Мухамов.

Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Максим Быков, Станислав Галиев, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Кирилл Семёнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин.

Первая игра нового сезона КХЛ начнётся в 19:00 по московскому времени.