В «Салавате Юлаеве» рассказали об обмене Зоркина из СКА

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал переход в команду 23-летнего защитника Никиты Зоркина. Хоккеист пришёл в уфимский клуб из СКА в обмен на 18-летнего нападающего Александра Филиппова.

«Мы продолжаем формирование команды. После отъезда Шакира Мухамадуллина в НХЛ нам нужен был молодой защитник с опытом игры в КХЛ. Зоркин обладает хорошими атакующими навыками, способен сыграть в силовой хоккей и при этом надёжно играет в обороне. Саше Филиппову желаем удачи в новом клубе, дальнейшего роста и прогресса. Он способен поднять свой уровень игры в ближайшие годы, чтобы попасть в КХЛ», – приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Чижова.

Уфимская команда проведёт первый матч нового сезона КХЛ 2 сентября в гостях с «Барысом». Встреча начнётся в 14:00 мск.