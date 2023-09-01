В «Салавате Юлаеве» рассказали об обмене Зоркина из СКА

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал переход в команду 23-летнего защитника Никиты Зоркина. Хоккеист пришёл в уфимский клуб из СКА в обмен на 18-летнего нападающего Александра Филиппова.
«Мы продолжаем формирование команды. После отъезда Шакира Мухамадуллина в НХЛ нам нужен был молодой защитник с опытом игры в КХЛ. Зоркин обладает хорошими атакующими навыками, способен сыграть в силовой хоккей и при этом надёжно играет в обороне. Саше Филиппову желаем удачи в новом клубе, дальнейшего роста и прогресса. Он способен поднять свой уровень игры в ближайшие годы, чтобы попасть в КХЛ», – приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Чижова.
Уфимская команда проведёт первый матч нового сезона КХЛ 2 сентября в гостях с «Барысом». Встреча начнётся в 14:00 мск.
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