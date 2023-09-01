Вайсфельд: «Спартак» очень понравился в предсезонке, но не покидает ощущение легковесности

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что ему очень понравилась игра «Спартака» на предсезонке. Московский клуб выиграл все семь товарищеских матчей и стал обладателем Кубка мэра Москвы.
«Уход Хохлачёва как минимум команду не усилит. Что касается плей-офф, то «Спартак» может туда попасть. Мне очень понравилась команда во время предсезонки, но меня не покидает ощущение легковесности. Был момент, когда при Гришине «Спартак» всех выносил молодёжным составом, все вокруг восхищались. А потом эта сказка очень быстро закончилась. Посмотрим, как они сыграют в сезоне, но на предсезонке «Спартак» впечатлил», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:
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