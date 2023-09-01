«Не заточено на результат». Вайсфельд — о перспективах «Торпедо» в новом сезоне

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что зрелищная и результативная игра «Торпедо» не ориентирована на результат.

«Верю ли я в «Торпедо»? Да я и в прошлом году не верил, но это ни о чём не говорит. Мне кажется, что «Торпедо» не заточено на результат. Посмотрим, как они сработают в этом сезоне. Если в этом году «Торпедо» выступит как минимум на том же уровне, что и в прошлом, значит, такая философия имеет право на жизнь.

За «Северсталью» будет очень интересно понаблюдать. О Козыреве как о тренере все отзываются очень комплиментарно. Но мы ещё не видели его работы в качестве главного тренера в КХЛ, только в Высшей лиге. Будет интересно посмотреть», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» дошло до второго раунда плей-офф, где уступило СКА в четырёх матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»: