Вайсфельд — о трансферах СКА: глобальные перемены редко приводят к сиюминутным результатам

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что значительное изменение состава СКА в прошедшее межсезонье может негативно сказаться на результате команды в новом сезоне КХЛ.
«Изменения в СКА? Такие глобальные перемены редко приводят к сиюминутным результатам. С другой стороны, в СКА пришли очень качественные игроки. Это такой же фаворит, как и ЦСКА.
«Локомотив» почти не усилился? У ярославцев хорошая команда, им особо-то и не нужно было ничего менять. Там не было явных «пожаров» в прошлом сезоне. Почему они должны что-то кардинально менять? В Кубке Гагарина «Локомотив» проиграл будущему чемпиону в равной борьбе», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:
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