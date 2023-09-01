Вайсфельд: в «Автомобилисте» всё происходит не благодаря, а вопреки. Прогнозы невозможны

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что сложно спрогнозировать результат «Автомобилиста» в новом сезоне КХЛ.
«Прогнозировать ситуацию в «Автомобилисте» вообще невозможно. В последние годы в Екатеринбурге всё происходит не благодаря, а вопреки. Вроде состав сильный, а результата нет. Пока можно констатировать только тот факт, что «Автомобилист» играет значительно ниже имеющихся возможностей.
Провал «Трактора» был разовым? Да, именно так. Их провал в прошлом сезоне – какое-то досадное недоразумение. Ничего не предвещало таких результатов», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:
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