Вайсфельд: в «Автомобилисте» всё происходит не благодаря, а вопреки. Прогнозы невозможны

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что сложно спрогнозировать результат «Автомобилиста» в новом сезоне КХЛ.

«Прогнозировать ситуацию в «Автомобилисте» вообще невозможно. В последние годы в Екатеринбурге всё происходит не благодаря, а вопреки. Вроде состав сильный, а результата нет. Пока можно констатировать только тот факт, что «Автомобилист» играет значительно ниже имеющихся возможностей.

Провал «Трактора» был разовым? Да, именно так. Их провал в прошлом сезоне – какое-то досадное недоразумение. Ничего не предвещало таких результатов», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»: