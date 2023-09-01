Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: в «Автомобилисте» всё происходит не благодаря, а вопреки. Прогнозы невозможны

Вайсфельд: в «Автомобилисте» всё происходит не благодаря, а вопреки. Прогнозы невозможны
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что сложно спрогнозировать результат «Автомобилиста» в новом сезоне КХЛ.

«Прогнозировать ситуацию в «Автомобилисте» вообще невозможно. В последние годы в Екатеринбурге всё происходит не благодаря, а вопреки. Вроде состав сильный, а результата нет. Пока можно констатировать только тот факт, что «Автомобилист» играет значительно ниже имеющихся возможностей.

Провал «Трактора» был разовым? Да, именно так. Их провал в прошлом сезоне – какое-то досадное недоразумение. Ничего не предвещало таких результатов», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Даже если ЦСКА вообще без вратарей будет, на них это не скажется». Разговор с Вайсфельдом
Эксклюзив
«Даже если ЦСКА вообще без вратарей будет, на них это не скажется». Разговор с Вайсфельдом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android