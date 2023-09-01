Е. Свечников: в плане мастерства в «Ак Барсе» атака посильнее будет, чем в «Сан-Хосе»

Новичок «Ак Барса» Евгений Свечников сравнил уровень игры нападающих в казанской команде и «Сан-Хосе», где он выступал в прошлом сезоне. Форвард поделился эмоциями об игре с капитаном казанцев Александром Радуловым.

«Подбор форвардов «Ак Барса» можно сравнить, например, с «Сан-Хосе»? Хм. Интересный вопрос. В плане мастерства в Казани атака посильнее будет.

Каково выходить в звене с таким непохожим ни на кого игроком, как Александр Радулов? Пока мы провели вместе не так много игр. Но я вижу его ярость и страсть в глазах. У него желание победить присутствует всегда, даже в самом маленьком эпизоде. Он перфекционист! Но всегда всё идеально не будет, поэтому Радулов иногда кипит. Я точно так же иногда себя ощущению. А играя с ним, набираюсь этих эмоций», — цитирует Свечникова Sport24.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационного предложения, он вышел на рынок свободных агентов, после чего подписал контракт с казанцами.