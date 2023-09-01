«Чистое безобразие». Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо матча КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство телеканала «Матч ТВ» за отказ транслировать игру регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. На телеканале на 2 сентября в это время запланирован показ матча РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьёзный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир. Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?! Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах. Бред какой-то», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Примечательно, что «Матч ТВ» покажет матч за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» 1 сентября в 19:00, однако 2 и 3 сентября в программе телеканала не запланирован показ ни одного матча КХЛ.