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«Чистое безобразие». Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо матча КХЛ

«Чистое безобразие». Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо матча КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство телеканала «Матч ТВ» за отказ транслировать игру регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. На телеканале на 2 сентября в это время запланирован показ матча РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьёзный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир. Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?! Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах. Бред какой-то», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Примечательно, что «Матч ТВ» покажет матч за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» 1 сентября в 19:00, однако 2 и 3 сентября в программе телеканала не запланирован показ ни одного матча КХЛ.

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