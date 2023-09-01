Морозов: в КХЛ много хороших защитников и ребят, которые должны раскрыться

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов отметил, что в лиге много талантливых защитников, которые должны раскрыться, и отдельно упомянул лучшего бомбардира прошлого сезона среди игроков обороны Александра Никишина и лучшего защитника по показателю полезности Андрея Педана.

«У нас много хороших игроков обороны, но личных симпатий у меня нет. Защитник Александр Никишин — один из лучших в КХЛ. В прошлом сезоне он стал лучшим защитником-бомбардиром. Выделю ещё Андрея Педана, в прошлом сезоне по показателю полезности он номер один в КХЛ.

Много хороших ребят, которые должны раскрываться. Александру Никишину желаю доказать в новом сезоне-2023/2024 свою состоятельность. Чтобы мы так же высоко оценивали его игру и достижения», — приводит слова Морозова Legalbet.

Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, набрав 55 (11+44) очков в 65 матчах.