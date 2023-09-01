«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Георгием Бердюковым

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с Георгием Бердюковым, сообщает пресс-служба сочинцев. 32-летний защитник весной подписал двустороннее соглашение, срок действия которого истекал 30 апреля 2024 года. В ходе предсезонной подготовки игрок принял участие в пяти контрольных матчах.

В прошлом сезоне Бердюков выступал в ВХЛ за «СКА-Нева» и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 21 (5+16) очко. В плей-офф на счету игрока обороны 3 (1+2) очка в шести матчах.

Всего в КХЛ Бердюков провёл 203 матча, в которых набрал 37 очков — забросил шесть шайб и отдал 31 результативную передачу с показателем полезности «-13». Хоккеист выступал за СКА, «Витязь», «Амур» и «Сочи».