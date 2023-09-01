«Вашингтон» выпустил бейсбольные, баскетбольные и футбольные джерси с отсылкой на Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» выпустил бейсбольные, баскетбольные и футбольные джерси. На них изображены цифры восемь — в честь капитана команды Александра Овечкина, а также 43 — отсылка на номер форварда Тома Уилсона.
Белые футбольные майки получат фанаты, взявшие билеты на матч 8 ноября с «Флоридой Пантерз» по специальному предложению.
Фото: Соцсети «Вашингтона»
Красную джерси получат фанаты, заказавшие билеты на матч с «Ванкувер Кэнакс» 11 февраля 2024 года по специальной ссылке.
Фото: Соцсети «Вашингтона»
Баскетбольная майка будет разыграна 20 марта 2024 года на матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Фото: Соцсети «Вашингтона»
«Кэпс» раздадут бейсбольные джерси болельщикам, которые купят специальные билеты на матч 24 марта 2024 года с «Виннипег Джетс».
Фото: Соцсети «Вашингтона»
Напомним, в межсезонье «Вашингтон» возглавил 41-летний Спенсер Карбери. Специалист с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.
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