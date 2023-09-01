Spittin' Chiclets — о фотографии Ничушкина с автоматом: Валерий в версии GTA

Известный подкаст Spittin' Chiclets на своей странице в «Твиттере» прокомментировал фотографию российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина с автоматом. В посте оказалась отсылка на популярную игру GTA.

«Ничушкин в версии GTA», — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети Ничушкина

Напомним, в конце августа Ничушкин в своих социальных сетях показал фотографию, где держит автомат, находясь рядом с чёрным «Мерседесом Гелендваген». На нём также был чемпионский перстень.

На прошлой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. Валерий сообщил, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.

Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно закончил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.