Spittin' Chiclets — о фотографии Ничушкина с автоматом: Валерий в версии GTA

Известный подкаст Spittin' Chiclets на своей странице в «Твиттере» прокомментировал фотографию российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина с автоматом. В посте оказалась отсылка на популярную игру GTA.
«Ничушкин в версии GTA», — говорится в сообщении.
Фото: Социальные сети Ничушкина
Напомним, в конце августа Ничушкин в своих социальных сетях показал фотографию, где держит автомат, находясь рядом с чёрным «Мерседесом Гелендваген». На нём также был чемпионский перстень.
На прошлой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей. Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. Валерий сообщил, что вернётся в США 3 сентября вместе с женой.
Напомним, прошлый сезон НХЛ россиянин завершил после инцидента в отеле в Сиэтле по ходу плей-офф. Ничушкин досрочно закончил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.
- 1 сентября 2023
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