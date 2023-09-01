ЦСКА показал детали новой стильной формы на сезон-2023/2024
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ЦСКА в своём телеграм-канале представил детали формы на новый сезон.
Основная часть формы выполнена в чёрных цветах. На груди располагается эмблема клуба. Рукава выполнены в красных цветах, номера написаны белым.
«Красота, в которой мы начинаем новый сезон!» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее домашняя форма ЦСКА была выполнена преимущественно в красных цветах, в ней присутствовали элементы белого цвета.
Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».
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