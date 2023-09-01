ЦСКА показал детали новой стильной формы на сезон-2023/2024

ЦСКА в своём телеграм-канале представил детали формы на новый сезон.

Основная часть формы выполнена в чёрных цветах. На груди располагается эмблема клуба. Рукава выполнены в красных цветах, номера написаны белым.

«Красота, в которой мы начинаем новый сезон!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее домашняя форма ЦСКА была выполнена преимущественно в красных цветах, в ней присутствовали элементы белого цвета.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».