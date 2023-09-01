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Глава КХЛ: «Барыс» теперь может выйти из КХЛ? Не надо домысливать. Живём по законам России

Глава КХЛ: «Барыс» теперь может выйти из КХЛ? Не надо домысливать. Живём по законам России
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Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на слухи о возможном выходе «Барыса» из КХЛ из-за решения по делу Ивана Федотова.

«Осознаём ли мы последствия нашего решения и понимаем, что лига может стать другой? Как известно, сегодня команда ЦСКА подала апелляцию в швейцарский суд ИИХФ, юристы будут разбираться. Будет вынесено решение.
«Барыс» может выйти из КХЛ из-за последующих санкций от ИИХФ, если их игрокам запретят участвовать в международных соревнованиях? Не надо чего-то домысливать. Есть законы Российской Федерации. И мы должны по ним жить. Мы не должны нарушать законы. Мы не согласны с решением ИИХФ. Мы не нарушаем норм Международной федерации, готовы продолжать существующую трансферную политику и поэтому считаем, что это решение не приведёт к плохим отношениям между ФХР и ИИХФ, а также других национальных федераций», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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