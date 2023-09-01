Есмантович — о Федотове: ФХР, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали в сторону российского хоккеиста

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в заявку на сезон КХЛ.
«Прежде всего, Федерация хоккея России, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали одновременно в одну сторону — в сторону российского хоккеиста. Большое спасибо за это председателю правления Федерации хоккея Аркадию Романовичу (Ротенбергу. — Прим. «Чемпионата»), который неизменно поддерживал нас в этом вопросе. Большое спасибо Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнёсся к этому формату как добросовестный россиянин и, естественно, спортсмен. Не было никаких колебаний при принятии решения. Огромное спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение в этом формате и поддержал нас — и меня, и Алексея (Морозова. — Прим. «Чемпионата»), и Федерацию хоккея России.
Можем вам сказать, что всё то, что подаётся в прессе и раздёргивается на цитаты, что кто-то где-то кого-то поругает, что-то кто-то где-то кого-то сворует, — это всё в принципе ваша работа. Мы к ней относимся спокойно, профессионально. Пишите, что хотите, в этом плане. Но вы должны знать, что КХЛ, ЦСКА и Федерация хоккея России одним целым единым кулаком решили этот вопрос», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 сентября 2023
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