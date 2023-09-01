Михайлов: не будет Федотова, ИИХФ найдёт другой вариант, чтобы вставить палки в колёса

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в заявку ЦСКА на сезон КХЛ.

«Я очень рад, что Иван будет играть. Значит, нашли решение. ИИХФ уже давно нам вставляют палки в колёса. Почему они запретили нашей сборной играть на всех уровнях?! Не будет Федотова — найдут другой вариант, чтобы вставить палки в колёса. Я за то, чтобы Федотов играл во внутреннем чемпионате России и Кубке Гагарина», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».