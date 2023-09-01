Хохлачёв — о переходе в «Амуре»: куплю матрас в самолёт и ещё чего-нибудь

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв высказался о переходе в хабаровскую команду.
«Нет ли опасений из-за знаменитых перелётов? Думаю, что такие опасения есть у всех, кто только переходит в команду. Если честно, я действительно не до конца понимаю, как это всё будет происходить. Здесь самое тяжёлое заключается не в самих перелётах, а в постоянной смене часового пояса. Но и, естественно, буду привыкать к перелётам.
Уверен, что мне подскажут, как это лучше сделать. Куплю матрас в самолёт и ещё чего-нибудь (смеётся). Но не первый же год «Амур» играет в КХЛ. Ко всему привыкаешь. Буду следить за собой, и думаю, что всё будет нормально и я приспособлюсь», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Хохлачёвым можно будет прочитать завтра, 2 сентября, в 10:00 на «Чемпионате».
- 1 сентября 2023
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