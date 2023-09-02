Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хохлачёв — о новом контракте: разговоры про деньги понятны. Надо выполнять свою работу

Хохлачёв — о новом контракте: разговоры про деньги понятны. Надо выполнять свою работу
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв прокомментировал новый контракт.

«После заключения такого контракта от меня будут ждать чудес в каждом матче, а если вдруг что, то пойдут разговоры про деньги? Сразу всё это понимал. В принципе, от меня и в «Спартаке» ждали чудес в каждом матче. Что касается разговоров про деньги, то это абсолютно понятные вещи. Надо просто выходить и выполнять свою работу. Тогда всё будет хорошо.

«Амур» предоставил мне все условия, и теперь всё будет зависеть от того, как я сам буду играть. А я настроен серьёзно. Прошёл предсезонную подготовку со «Спартаком», где мы хорошо тренировались, и я готов к сезону. С первого же матча с «Витязем» буду стараться делать всё, что от меня зависит, — забивать, отдавать, набирать очки.
Также ни в коем случае не буду забывать про оборону. Уже успел пообщаться с главным тренером. Естественно, у него, как и у каждого тренера, есть свои требования. Это нормально. В каждой игре буду биться и стараться», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Хохлачёвым можно будет прочитать сегодня, 2 сентября, в 10:00 на «Чемпионате».

Материалы по теме
Эксклюзив
Стала известна зарплата Александра Хохлачёва по новому контракту с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android