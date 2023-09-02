Хохлачёв — об обмене из «Спартака»: летом были разговоры, но думал, что всё сошло на нет

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв высказался об обмене из «Спартака».
«Первым про обмен мне сообщил агент. Потом уже все начали звонить, как из «Амура», так и из «Спартака».
Допускал ли вероятность, что прощаюсь со «Спартаком», когда забивал победный гол в ворота ЦСКА? Да нет, ничего не предвещало. Были какие-то разговоры летом, но вроде бы всё уже сошло на нет. У меня оставался ещё один год контракта, и я думал, что останусь в клубе и доиграю его в «Спартаке». Но всё получилось по-другому.
Конечно, у меня остались какие-то чувства… Но это спорт и это бизнес. Не договорились — значит, не договорились. Они решили сделать вот такой ход, и обмены – это часть нашей работы. Меня как игрока, грубо говоря, действительно поставили перед фактом, и я поехал играть теперь уже за другую команду», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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