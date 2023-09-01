Сушинский — о ситуации с Федотовым: переживаю, чтобы у нас не разорвались отношения с НХЛ

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о включении российского голкипера Ивана Федотова в заявку ЦСКА на сезон-2023/2024 КХЛ.

«Я всегда говорил, что самое главное, чтобы Иван играл в хоккей. Я очень за него рад. Какие палки в колёса нам сейчас может вставлять ИИХФ? Мы не играем на чемпионатах мира, не играем европейские турниры. Где они нам запретят играть? В КХЛ? Поставят полицейского, чтобы следил, что мы в хоккей не играем? Единственное, за что я переживаю, чтобы у нас не разорвались отношения с НХЛ. Потому что если так пойдёт, то ребята будут уезжать отсюда с контрактами, а мы ничего не сможем сделать», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.