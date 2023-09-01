Сушинский — о ситуации с Федотовым: переживаю, чтобы у нас не разорвались отношения с НХЛ
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о включении российского голкипера Ивана Федотова в заявку ЦСКА на сезон-2023/2024 КХЛ.
«Я всегда говорил, что самое главное, чтобы Иван играл в хоккей. Я очень за него рад. Какие палки в колёса нам сейчас может вставлять ИИХФ? Мы не играем на чемпионатах мира, не играем европейские турниры. Где они нам запретят играть? В КХЛ? Поставят полицейского, чтобы следил, что мы в хоккей не играем? Единственное, за что я переживаю, чтобы у нас не разорвались отношения с НХЛ. Потому что если так пойдёт, то ребята будут уезжать отсюда с контрактами, а мы ничего не сможем сделать», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
19:05
-
18:55
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
18:03
-
18:01
-
17:46
-
17:44
-
17:23
-
16:46
-
16:23
-
15:50
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:20
Партнерский контент