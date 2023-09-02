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Александр Хохлачёв рассказал, с какими чувствами он выйдет на игру со «Спартаком»

Александр Хохлачёв рассказал, с какими чувствами он выйдет на игру со «Спартаком»
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Новоиспечённый нападающий «Амура» Александр Хохлачёв рассказал, какие эмоции будет испытывать во время встречи со «Спартаком», своей бывшей командой.

«Уже 6 сентября сыграю на домашней арене «Спартака» за другую команду? Будет очень много эмоций, потому что это будет игра против родной команды. Они меня будут переполнять. Я буду стараться об этом не думать и настраиваться на матч как на обычную игру.

Что скажу болельщикам «Спартака»? Всем пожелал большой удачи. «Спартак» останется в моём сердце. Буду всегда следить за ним и переживать за команду. Желаю, чтобы всё у них получилось в этом году», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Помимо того что Александр выступал за взрослую команду, он также является воспитанником хоккейной школы «Спартака».

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»:

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