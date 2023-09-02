Хохлачёв: пройдёт какое-то время, и будет вообще непонятно, кто фаворит КХЛ, а кто нет

Новоиспечённый нападающий «Амура» Александр Хохлачёв высказался о шансах хабаровской команды в грядущем сезоне КХЛ.

«Многие команды усилились в прошлом году и в это межсезонье. Смотря даже на наш состав, можно заметить, что он подобрался очень серьёзный. Тут не только про меня речь. Многие ребята хорошего уровня перешли в «Амур». У нас будет очень боевая команда, и мы пошумим в новом сезоне.

Не смогу назвать какой-то один элемент, который надо сделать для дальнейшего выравнивания лиги. Это комплексная ситуация. Но замечу, что с каждым годом уровень лиги подравнивается. В предстоящем сезоне будет очень интересный чемпионат. А пройдёт ещё какое-то количество времени, и будет вообще непонятно, кто фаворит, а кто нет», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»: