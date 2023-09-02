Хохлачёв: пройдёт какое-то время, и будет вообще непонятно, кто фаворит КХЛ, а кто нет

Новоиспечённый нападающий «Амура» Александр Хохлачёв высказался о шансах хабаровской команды в грядущем сезоне КХЛ.
«Многие команды усилились в прошлом году и в это межсезонье. Смотря даже на наш состав, можно заметить, что он подобрался очень серьёзный. Тут не только про меня речь. Многие ребята хорошего уровня перешли в «Амур». У нас будет очень боевая команда, и мы пошумим в новом сезоне.
Не смогу назвать какой-то один элемент, который надо сделать для дальнейшего выравнивания лиги. Это комплексная ситуация. Но замечу, что с каждым годом уровень лиги подравнивается. В предстоящем сезоне будет очень интересный чемпионат. А пройдёт ещё какое-то количество времени, и будет вообще непонятно, кто фаворит, а кто нет», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»:
- 2 сентября 2023
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
04:38
-
04:28
-
03:54
-
03:45
-
03:20
-
00:44
- 1 сентября 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:38
-
23:30
-
23:22
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:28
-
22:24