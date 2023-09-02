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Александр Хохлачёв рассказал, что нужно сделать «Амуру», чтобы завоевать Кубок Гагарина

Александр Хохлачёв рассказал, что нужно сделать «Амуру», чтобы завоевать Кубок Гагарина
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Новоиспечённый нападающий «Амура» Александр Хохлачёв ответил на вопрос о том, что нужно сделать хабаровской команде, чтобы достичь чемпионства в ближайшие три года.

«Что нужно сделать, чтобы реализовать цель клуба и выиграть Кубок Гагарина к 2026 году? Надо собрать хорошую команду. Это не делается за один-два года. Нельзя выиграть Кубок с чистого листа. Но если каждый год усиливаться и при этом сохранять хороший костяк и ядро команды, тогда и в Хабаровске легко можно сделать клуб чемпионом. Да и в любом городе это можно сделать.

Тут главное — иметь правильный подход и реально хотеть выиграть. Всем. Начиная от руководства и президента клуба. Если поставлена большая цель, есть финансирование и хорошее отношение, то любая команда в лиге может выиграть Кубок. Почему бы и нет?» — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»:

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