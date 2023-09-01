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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Иван Федотов пропустил первый гол в матче с «Ак Барсом» после восьмого броска

Иван Федотов пропустил первый гол в матче с «Ак Барсом» после восьмого броска
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К началу второго периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российский вратарь Иван Федотов пропустил гол на 17-й минуте. Это был восьмой бросок по его воротам. К началу второго периода голкипер совершил 13 спасений. Его коллега-соперник Тимур Билялов парировал 14 из 15 бросков по своим воротам.

Напомним, первый гол нового сезона Континентальной хоккейной лиги забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. До него отличился защитник ЦСКА Даррен Диц, но после видеопросмотра судьи отменили гол.

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