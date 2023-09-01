Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов повздорил с Плотниковым, игроки продолжили словесную перепалку в штраф-боксах

Радулов повздорил с Плотниковым, игроки продолжили словесную перепалку в штраф-боксах
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и форвард ЦСКА Сергей Плотников повздорили во время матча за Кубок Открытия.

На 17-й минуте хоккеисты потолкались и были наказаны минимальными штрафами. Тем не менее игроков это не успокоило — оба хоккеиста продолжили словесную перепалку, уже будучи на скамейках штрафников.

ВИДЕО

Напомним, в эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К концу второго периода счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За «Ак Барс» отличились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Дмитрий Яшкин, за ЦСКА — Никита Нестеров.

Материалы по теме
Видео
Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий стал автором первого гола сезона-2023/2024 КХЛ, забив ЦСКА
Иван Федотов пропустил первый гол в матче с «Ак Барсом» после восьмого броска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android