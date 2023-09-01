Радулов повздорил с Плотниковым, игроки продолжили словесную перепалку в штраф-боксах

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и форвард ЦСКА Сергей Плотников повздорили во время матча за Кубок Открытия.

На 17-й минуте хоккеисты потолкались и были наказаны минимальными штрафами. Тем не менее игроков это не успокоило — оба хоккеиста продолжили словесную перепалку, уже будучи на скамейках штрафников.

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Напомним, в эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К концу второго периода счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За «Ак Барс» отличились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Дмитрий Яшкин, за ЦСКА — Никита Нестеров.