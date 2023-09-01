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Вадим Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 600 результативных передач

Вадим Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 600 результативных передач
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв отдал результативную передачу в матче Кубка Открытия с ЦСКА (2:5).

Как отмечает пресс-служба КХЛ, этот ассист стал для опытного форварда 600-м в Континентальной хоккейной лиге. Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Второе место занимает Сергей Мозякин (509), третье — Александр Радулов (429). Четвёртый — Данис Зарипов (393), пятый — Никита Гусев (320).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

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