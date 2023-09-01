ЦСКА обновил антирекорд КХЛ по количеству проигранных матчей за Кубок Открытия

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.
Таким образом, ЦСКА потерпел шестое поражение в матчах за этот трофей. Армейцы обновили антирекорд КХЛ по этому показателю. Ранее ЦСКА терпел поражения в сезоне-2016/2017 (2:3 от «Металлурга»), 2017/2018 (2:4 от СКА), 2019/2020 (1:3 от «Авангарда»), 2020/2021 (2:3 в овертайме от «Ак Барса»), 2021/2022 (0:4 от «Авангарда»).
Всего москвичи восемь раз участвовали в матчах за Кубок Открытия. Победы ЦСКА одержал в сезоне-2015/2016, обыграв СКА — 4:3 в овертайме, и в кампании-2022/2023, одержав верх над «Металлургом» — 6:2.
Отметим, что, помимо армейцев, лишь две команды терпели более одного поражения в матчах за Кубок Открытия: «Локомотив» и «Ак Барс» (по два).
- 1 сентября 2023
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