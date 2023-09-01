Иван Федотов впервые пропустил пять шайб за ЦСКА в матче регулярки КХЛ

Российский вратарь ЦСКА Иван Федотов впервые в карьере пропустил пять голов за армейский клуб в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Голкипер пять раз капитулировал в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5).

За карьеру в ЦСКА Федотов лишь раз пропускал 5+ шайб. Это было в матче плей-офф в сезоне-2021/2022. 20 апреля 2022 года ЦСКА потерпел поражение в матче финальной серии с «Металлургом» — 4:6. Тогда Федотов пропустил шесть шайб.

Всего за карьеру вратарь трижды пропускал 5+ голов. Помимо одного случая в ЦСКА, два пришлись на время в «Тракторе». 27 декабря 2019 года Федотов пропустил пять голов в матче со «Спартаком» (2:5). 28 декабря 2020 года голкипера также пробили пять раз — во встрече с «Авангардом» (3:5).

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.