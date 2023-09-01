Радулов стал четвёртым игроком в истории КХЛ, набравшим 250+ очков в большинстве

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов стал четвёртым игроков в истории КХЛ, набравшим 250+ очков в большинстве.

В матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2) опытный форвард забил гол и отдал результативную передачу. Ассист Радулов оформил при игре «четыре на три». Как отмечает пресс-служба КХЛ, этот результативный балл стал 250-м в большинстве для нападающего.

Ранее этой отметки достигали Вадим Шипачёв (391 очко), Сергей Мозякин (385) и Данис Зарипов (266).

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Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.