Фёдоров — о словах в прессе: пришлось сказать пару слов, когда стали наезжать на Ваню

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о ситуации вокруг вратаря команды Ивана Федотова.

«Есть ли облегчение, что история с Федотовым на данный момент наконец завершена, и мы можем его использовать в полном объёме? Как бы для меня давно не было такого стресса, потому что я был в курсе всех событий, в плане каких-то юридических аспектов и в плане принятых решений, которые были оглашены в прессе, но некоторые журналисты не приняли их к сведению и продолжали какую-то тему.

И многие так называемые эксперты высказывались… Для нас и для меня лично всё это было пройдённым этапом ещё месяц назад. Но когда откровенно, извините за такое выражение, стали наезжать на Ваню, то пришлось сказать пару слов, чтобы люди поняли, что мы команда и мы друг за друга. Сложные ситуации в жизни были и будут, но мы будем защищаться вместе как можем от всех этих непонятных слов в наш адрес», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.