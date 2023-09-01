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Главный тренер ЦСКА объяснил, почему он остался доволен пропустившим пять шайб Федотовым

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему он остался доволен пропустившим пять шайб Федотовым
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал игру Ивана Федотова после пяти пропущенных в матче Кубка Открытия с «Ак Барсом» шайб.

«Как оценю игру Федотова сегодня? Мне Иван понравился. Абсолютно честно и в хорошем смысле слова. Почему? Потому что, пропустив большой кусок профессиональной карьеры, он сыграл хорошо, учитывая вот этот факт. Я знаю, где бы он мог находиться, если бы не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем. Поэтому хорошо. Двигаемся дальше. Не без ошибок, но они были очень-очень минимальные. Это легко поправить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

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