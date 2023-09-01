Шипачёв ответил на вопрос о сравнении своей погони за Мозякиным и Овечкина за Гретцки

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался после победы в матче Кубка Открытия с ЦСКА. Казанцы одержали уверенную победу со счётом 5:2. Шипачёв в этой встрече забросил шайбу и отдал результативную передачу. Опытный нападающий отдал 600-й ассист в карьере. Форвард стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, достигшим такой отметки.

«Приятная цифра. Хочу поблагодарить всех, с кем играл всё это время. У меня были хорошие партнёры, раз такая цифра получилась. Очень рад этому.

Я лучший ассистент в истории КХЛ, кого сам считал лучшим раньше? Их много: Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Алексей Морозов, Никита Гусев. И сейчас много таких людей, даже всех не назовёшь. Могут и обидеться даже. Молодые ребята тоже будут набирать, они здорово сейчас играют.

Бренд Александра Овечкина начал раскрываться в погоне за Уэйном Гретцки, есть ли у меня такая погоня за Сергеем Мозякиным? Нет. Люди спрашивают, но считать не надо. Лучше играть в хоккей и наслаждаться. Выступаю с хорошими игроками в команде», — приводит слова Шипачёва официальный сайт «Ак Барса».