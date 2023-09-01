Вадим Шипачёв оценил возвращение Ивана Федотова в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, считает ли победу в матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2) местью за поражение в финале Кубка Гагарина — 2023. Опытный форвард также отметил вклад Александра Радулова в победу во встрече с армейцами на старте сезона-2023/2024. Кроме того, Шипачёв высказался об участии Ивана Федотова в матче. Нападающий оценил игру вратаря ЦСКА.

«Матч — месть за финал? Нет. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Нам сегодня хотелось просто выиграть матч, как хотим выиграть и следующий с «Трактором». Прошлый сезон — история, её уже не поменять. Кураж поймали? Да, Александр Радулов с бровки заводил нас, подбадривал. Столько энергии дал!

В раздевалке обсуждали, кто сегодня будет в воротах у ЦСКА? Нет. Иван Федотов — отличный парень. Рад, что он вышел в воротах сегодня. Прошлый год у него был, мягко говоря, «интересный», полный приключений. Он вернулся, и это хорошо для лиги. Иван сыграл здорово, его голов сегодня не было. Как в таком возрасте спустя год я бы смог вернуться на свой уровень? Так было у Вячеслава Войнова дважды, но он отлично играет за счёт характера и мастерства. Они преодолели это, и они молодцы», — приводит слова Шипачёва официальный сайт казанцев.