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Экс-работник ИИХФ рассказал, какие санкции могут применить после игры Федотова в КХЛ

Экс-работник ИИХФ рассказал, какие санкции могут применить после игры Федотова в КХЛ
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» высказался о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.

«Что же может сделать ИИХФ? Может быть, распространить запрет на трансфер игроков на все команды КХЛ, поскольку это явно решение лиги. Но, если КХЛ продолжит бросать вызов ИИХФ, они теоретически смогут играть с игроками без надлежащих международных трансферов.

ИИХФ не может физически препятствовать поездкам игроков в Россию и выступлениям в КХЛ. Эти игроки, вероятно, столкнутся с международными санкциями, но если они ценят деньги КХЛ выше, то они, вероятно, смогут жить с санкциями, будучи отстранёнными от турниров под эгидой ИИХФ.

Конечным результатом является то, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, которая не подчиняется никаким международным правилам. Это также, вероятно, означает, что в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких турнирах ИИХФ, поскольку Российская Федерация будет нести ответственность перед организацией», — говорится в сообщении.

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