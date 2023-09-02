Экс-работник ИИХФ: Федотова используют как пешку в конфликте как с ИИХФ, так и с НХЛ
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.
«Ивана Федотова используют как пешку в этом конфликте как с ИИХФ, так и с НХЛ. У него действительно нет особого выбора. Он не может поехать за границу, и единственный вариант — играть за ЦСКА», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 1 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Федотов пропустил пять шайб.
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