Новый талисман КХЛ впервые появился на матче лиги

Перед матчем на Кубок Открытия Континентальная хоккейная лига объявила, что талисманом КХЛ с сезона-2023/2024 станет снежный человек Крут. Он появился на трибунах на игре ЦСКА — «Ак Барс» 1 сентября.

Талисман КХЛ на матче ЦСКА — «Ак Барс» Фото: Страница КХЛ в VK

«По легенде после 15-го сезона победители Талисмании – Волк, Белый Медведь и Зубрик – решили найти нового супергероя, который сможет зажечь трибуны и подарить болельщикам новые эмоции. В это же время большой любитель хоккея и профессиональный альпинист отправился покорять Эльбрус, чтобы по просьбе сына – юного хоккеиста – водрузить на вершине флаг лиги. Во время восхождения он стал замечать необычные вещи: огромную клюшку, камень, очень похожий на шайбу, и гигантские следы. Это был Крут, который в шутку начал играть в хоккей – увидев логотип КХЛ на куртке альпиниста, снежный человек захотел с ним подружиться. Вместе они вернулись в обычный мир, и победители Талисмании поняли: Крут – именно тот, кто им нужен!

Свой талисман есть у каждого клуба КХЛ, а теперь – и у лиги: лицо бренда для работы с детской аудиторией. В процессе разработки талисмана эксперты предложили множество вариантов, среди которых были Змей Горыныч, Космонавт и другие. После проведения фокус-групп с детьми и исследования маскотов было решено выбрать именно образ снежного человека – добродушного великана, который очень любит хоккей. Цвета его джерси – бирюзовый и фиолетовый, которых нет ни у одного клуба Лиги. День рождения Крута – 1 декабря, во Всероссийский день хоккея. У Крута уже есть свои социальные сети, в будущем он станет лицом детского сайта КХЛ, у него появится свой стикерпак для социальных сетей, мерч и многое другое», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.