Вице-президент КХЛ — о выборе талисмана: обсуждались Пёс-Заброс, Жар-Птица и другие

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал о процессе выбора талисмана лиги, которым стал снежный человек Крут.
«На этапе проработки новой стратегии лиги мы поняли, что нам не хватает какого-то отличительного образа, представителя для общения с нашими болельщиками, особенно с юной аудиторией. На этапе сбора идей обсуждали очень многое, но в итоге пришли, как мне кажется, к наилучшему решению – КХЛ нужен свой талисман. После этого была проделана огромная работа – отсмотрели несколько десятков вариантов отрисованных ростовых кукол, прорабатывали легенду, обсуждали и писали сценарии появления и интеграции талисмана во все проекты и вообще во Вселенную хоккея. Вы даже не представляете, какие варианты предлагались и обсуждались – Пёс-Заброс, Жар-Птица и другие. В итоге остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном. Встречайте – талисман КХЛ, снежный человек Крут!» — приводит слова Доброхвалова официальный сайт КХЛ.
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