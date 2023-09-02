Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Кателевский: нужно было отдать должок ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Кателевский: нужно было отдать должок ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский подвёл итоги первой игры регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).

«Хорошая игра, продолжение финала. Серьёзно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом, рады, что довели его до победы.

Делали ли «Ак Барс» акцент на контратаках, отдав сопернику шайбу? Мы всегда стараемся играть первым номером, придерживались рисунка, данного тренерским штабом. Выполняли установку тренера.

Сказывается ли то, что «Ак Барс» почти всю предсезонку провёл основным составом? Мы хорошо отдохнули после сезона, отлично подготовились и функционально, и эмоционально. Хорошо подошли к сезону и готовы продолжать начатый путь. Ноги лёгкие.

Связано ли множество стычек на льду с тем, что хотели отдать должок? Нет, это обычные игровые моменты. Всегда выходим заряженными», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Кателевского.

Материалы по теме
«Какие-то предложения есть?» Билялетдинов — на вопрос об игре «Ак Барса» в большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android