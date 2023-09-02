Нападающий «Ак Барса» Кателевский: нужно было отдать должок ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский подвёл итоги первой игры регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).

«Хорошая игра, продолжение финала. Серьёзно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом, рады, что довели его до победы.

Делали ли «Ак Барс» акцент на контратаках, отдав сопернику шайбу? Мы всегда стараемся играть первым номером, придерживались рисунка, данного тренерским штабом. Выполняли установку тренера.

Сказывается ли то, что «Ак Барс» почти всю предсезонку провёл основным составом? Мы хорошо отдохнули после сезона, отлично подготовились и функционально, и эмоционально. Хорошо подошли к сезону и готовы продолжать начатый путь. Ноги лёгкие.

Связано ли множество стычек на льду с тем, что хотели отдать должок? Нет, это обычные игровые моменты. Всегда выходим заряженными», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Кателевского.