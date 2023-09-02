Дыняк: на разговоры вокруг Федотова не обращали внимания

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал гостевой матч с ЦСКА (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ. Хоккеист стал автором третьей заброшенной шайбы своей команды, которая оказалась победной.

«Закрыли соперника в его зоне, Лука [Артём Лукоянов] нашёл меня сверху, я бросил – попал. Наигранная ли это ситуация для звена? Импровизировали.

Готов ли весь сезон играть по системе Билялетдинова? Если эта тактика приносит плоды, то почему нет?

Чем объяснить много стычек на льду между игроками? Это эмоции, матч за Кубок Открытия, все хотели победить. Если есть удаления, значит мы выйдем и отстоим меньшинство.

Обращали ли внимание на разговоры вокруг Ивана Федотова? Нет. Мы выходим и делаем своё дело. Мы готовились к ответственному матчу, никаких разговоров не было. Чувствовалось ли по действиям Федотова, что он долго не играл? Меня больше заботит моя игра, я не смотрю на чужого вратаря.

Был ли матч восьмой игрой финала? Финал был давно, надо его забыть и идти дальше», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Дыняка.