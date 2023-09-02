Воспитанник тольяттинского хоккея Игорь Григоренко стал советником гендиректора «Лады»

Воспитанник тольяттинского хоккея Игорь Григоренко стал советником генерального директора «Лады» Александра Чеботарёва. Об этом сообщила пресс-служба клуба корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Григоренко является чемпионом России и обладателем кубка Гагарина. Всего в КХЛ форвард провёл 433 матча и набрал 261 (134+127) очко. В Суперлиге на счету нападающего 256 матчей и 136 (69+67) набранных результативных баллов. Григоренко отыграл шесть сезонов в «Ладе». В 2017 году он завершил карьеру игрока.

В составе сборной России Григоренко дважды становился чемпионом мира среди молодёжи. Он обладатель золотой медали юниорского чемпионата мира. На уровне взрослых сборных форвард дважды принимал участие в чемпионатах мира (в 2003 году в Финляндии и 2006 году в Латвии). Также на его счету выступления за сборную России на этапах Еврохоккейтура.