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«Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Тёрнером Оттенбрайтом

«Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Тёрнером Оттенбрайтом
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«Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Тёрнером Оттенбрайтом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26-летним игроком обороны рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Оттенбрайт провёл 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Айову», в которых набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+13» и 59 минутах штрафа.

Всего в АХЛ защитник сыграл 179 матчей и набрал 39 очков — забросил 10 шайб и отдал 29 результативных передач при 169 минутах штрафного времени. В ECHL на счету канадца 98 игр и 42 (14+28) очка при 138 минутах штрафа.

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