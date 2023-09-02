Вчера матчем на Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5) начался новый сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ. Сегодня, 2 сентября, пройдут девять матчей КХЛ.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто является главным фаворитом сезона КХЛ?»

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента стал петербургский СКА. В финале Кубка Гагарина прошлого сезона ЦСКА обыграл «Ак Барс» в семи матчах.

Сегодня, 2 сентября, одним из центральных матчей тура станет противостояние московского «Динамо» со СКА. интриги этой встрече добавляет встреча с бывшим клубом нападающего «Динамо» Никиты Гусева. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 17:00 мск.