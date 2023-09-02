Крикунов о штрафе ФХР: сейчас на ИИХФ насядут политики и начнут придумывать ещё наказания

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов считает, что ИИХФ не ограничится штрафом ФХР за выступление вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«Тяжело судить о том, что Федотов сыграл всё-таки против «Ак Барса», несмотря на отстранение на четыре месяца от ИИХФ. Но мы же и так отстранены от чемпионата мира и других международных турниров, и что дальше? Как нас ещё можно наказывать? По идее, это разбирательство двух клубов – «Филадельфии Флайерз» и ЦСКА. Зачем туда ИИХФ лезет, если НХЛ даже не член федерации? Тут два клуба должны разбираться между собой.

Да, ИИХФ в итоге оштрафовал ФХР на 5 тыс. швейцарских франков (примерно 544 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»), но это не такие большие деньги, поэтому всё это ерунда. Но я не думаю, что они ограничатся только этим. Сейчас на ИИХФ насядут политики и они начнут придумывать ещё наказания. Думаю, что на следующей неделе нам стоит ждать более жёстких санкций от ИИХФ», – цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Федотова за нарушение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Несмотря на это, голкипер сыграл в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». За это ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков.

Ранее глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг перечислил возможные санкции от ИИХФ за игру Федотова в КХЛ.